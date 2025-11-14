Viele bekannte Neuwieder Familien haben hier ihre letzte Ruhe gefunden: in der Nähe von Stadtverwaltung und Marienhaus Klinikum lädt der Alte Friedhof zu einem Spaziergang ein. Doch der Friedhof benötigt regelmäßige Pflege, damit sich die Besucherinnen und Besucher dort wohlfühlen können. Hier kommen die sogenannten Grabpaten ins Spiel. Sie richten während des gesamten Jahres von ihnen speziell ausgewählte Gräber her. Zweimal im Jahr kommen sie alle zusammen, um das gesamte Areal zu reinigen. So machten sich auch kürzlich 20 Grabpaten an die Arbeit. Unter Anleitung von Friedhofsführer K.D. Boden befreiten sie mit Scheren, Besen und Arbeitsschuhen Gräber und Einfassungen von Laub und Bewuchs.

(Foto: Jannik Eikmeier)