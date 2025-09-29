„2025 war für uns ein Jahr mit besonderen Herausforderungen – doch die Mühe hat sich gelohnt“, erklärt der Koblenzer Winzer Karsten Lunnebach, der das Stadtteilprojekt „Pfaffendorfer Winzerinnen und Winzer“ fachmännisch betreut. Dank des warmen Sommers und ausreichender Niederschläge im Spätsommer präsentierten sich die Trauben in hervorragender Qualität: vollmundig, süß und mit einer guten Balance an Säure.

Der in 2020 gegründeten Initiative haben sich inzwischen 90 Bürgerinnen und Bürger angeschlossen und in ihren Vorgärten oder auf Grünflächen Reben gepflanzt. Die diesjährige Weinlese betrug insgesamt immerhin knapp 400 kg Weintrauben, die am Jahnplatz abgegeben und nun verarbeitet werden.

„Das Stadtteilprojekt ist für uns mehr als nur gärtnerische Arbeit“, betont der Vorsitzende des Verschönerungsvereins Pfaffendorf Gerhard Bruchhof. „Es ist ein Stück gelebte Gemeinschaft und Brauchtumspflege. Die Winzerinitiative bringt die Menschen zusammen – und genau das macht Pfaffendorf aus.“