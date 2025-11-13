Ein vorweihnachtliches Erlebnis für alle Sinne

Lahnstein. Wenn der Duft von Zimt und Nelken durch die Gassen zieht, Lichterglanz die historische Altstadt erhellt und fröhliche Weihnachtsmusik erklingt, dann ist in Lahnstein Winterzauber-Zeit!

Am Samstag, 29. November und Sonntag, 30. November 2025 startet im Rahmen dieses stimmungsvollen Veranstaltungswochenendes jeweils um 15:00 Uhr und 18:00 Uhr ein Rundgang, der nicht nur den Gaumen, sondern auch Herz und Seele erwärmt.

Die Tour beginnt an der Touristinformation Lahnstein am Salhofplatz und führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einem rund zweistündigen Spaziergang durch die stimmungsvoll beleuchtete Hintermauergasse vorbei an historischen Gebäuden und verwinkelten Sträßchen, während sie inmitten einer Kulisse aus Lichterglanz, Tannenduft und fröhlichem Stimmengewirr Wissenswertes und amüsante Geschichten aus der Lahnsteiner Stadtgeschichte erfahren.

Die Wanderung macht an mehreren Weihnachtsmärkten Station, darunter beim Nikolausmarkt am Salhofplatz mit klassischer Adventsstimmung, beim adventlichen Treiben am Bürgerturm mit regionalen Spezialitäten und handgefertigten Waren, beim Weihnachtsmarkt der Närrischen Turmgarde, der zu Geselligkeit, herzhaften Leckereien und liebevoll gefertigten Geschenkideen einlädt, sowie beim Altstadtzauber in der Rödergasse, dessen romantisches Ambiente den Abend stimmungsvoll abrundet.

Im Preis von 29,50 Euro pro Person sind neben der Stadtführung eine exklusive Weihnachtsmarkttasse sowie vier Glühweine, jeweils einer pro Markt, enthalten, sodass jeder Stopp zu einem kleinen, genussvollen Erlebnis wird.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird eine frühzeitige Reservierung über die Touristinformation Lahnstein unter 02621 914171 oder touristinfo@lahnstein.de empfohlen.

Weitere Informationen zu den Lahnsteiner Weihnachtsmärkten finden sich unter www.visit-lahnstein.de/winterzauber.

Bildunterzeile

Die Glühweinwanderungen starten jeweils am Salhofplatz. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)