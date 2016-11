Glück gehabt – Auto kommt an Leitplanke zum Stehen

Koblenz (ots) – Recht glimpflich endete ein Unfall am Sonntagvormittag (20.11.2016) auf der Koblenzer B 9.

Die Fahrerin eines Toyota fuhr um kurz nach 11.00 Uhr von der A 48 in Richtung Koblenz. An der Anschlussstelle Koblenz Nord wechselte die auf die B 9, um in Richtung Zentrum weiterzufahren. Auf der nassen Straße verlor die Frau auf dem Beschleunigungsstreifen die Kontrolle über das Auto und schleuderte über die gesamte Fahrbahn. Nach einer Drehung kam der Toyota dann an der Mittelleitplanke zum Stehen.

Glücklicherweise unverletzt und mit einem noch fahrbereiten, nur leicht beschädigten Pkw, konnte die junge Frau nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzten.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 21.11.2016