Kostenloser Online-Vortrag zum Thema „Glück bei der Arbeit – was uns wirklich stärkt“

Zufriedenheit im Beruf wirkt sich oft direkt auf das persönliche Wohlbefinden aus. Wie sich mehr Motivation, Stärke und Freude im Arbeitsalltag entwickeln lassen, zeigt der Online-Vortrag „Glück bei der Arbeit – was uns wirklich stärkt“ am 20. März von 9 bis 11 Uhr, zu dem die Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen einlädt.

Referentin ist die ausgebildete Happinesstrainerin Julia Fuhrmann. In ihrem Vortrag gibt sie Impulse aus der positiven Psychologie und zeigt auf, wie bereits kleine Veränderungen im Denken und Handeln zu mehr Selbstvertrauen und innerer Stärke führen können. Thematisiert werden unter anderem die Bedeutung von Motivation und Sinn im Berufsleben sowie Wege, Dankbarkeit und positives Denken im Alltag bewusster zu nutzen.

Die Anmeldung ist kostenfrei und bis 19. März per E-Mail möglich. Nutzen Sie gerne die E-Mailadresse: Koblenz-Mayen.BCA@arbeitsagentur.de möglich.

Zur Teilnahme wird ein internetfähiges Endgerät mit Mikrofon benötigt. Der Zugangslink wird per Mail zugesandt. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt, die Teilnahme ist kostenlos.

Nähere Informationen: Melissanthe Antoniadis, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen, Telefon 0261 – 405 561.