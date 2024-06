Kreisjugendämter Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis bieten gemeinsames Erlebnis für Mädchen ab 12 Jahren an

Kreis Neuwied. Ein echtes Gemeinschafts-Erlebnis für Mädchen ab 12 Jahren versprechen die Kreisjugendämter Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis im Hinblick auf ihr Mädchenwochenende im Basecamp Bonn vom 31. August bis 1. September 2024.

Allein die die Übernachtung im Basecamp wirkt schon einzigartig – die Unterbringung erfolgt nämlich in gemütlichen Schlafwagen. Das Programm selbst ist vollgepackt mit spannenden Aktivitäten, die für jeden Geschmack etwas bieten. Gestartet wird mit einer ausgiebigen Shoppingtour durch die charmanten Straßen von Bonn, gefolgt von einer Stadtführung.

Am Abend tauchen die jungen Teilnehmerinnen ein in die faszinierende Welt des Theaters und genießen eine mitreißende Aufführung, bei der Staunen garantiert ist. Am nächsten Tag steht der Besuch im Haus der Deutschen Geschichte auf dem Programm. Dort gibt es allerhand zur Vergangenheit Deutschlands zu erfahren.

Die Anziehungskraft der Bundesstadt wird von Natur aus besonders im botanischen Garten spürbar, wo sich die Basecamperinnen von der Vielfalt der Pflanzenwelt verzaubern lassen können.

Der Unkostenbeitrag, für dieses abwechslungsreiche Wochenende beträgt 50 Euro pro Teilnehmerin. Geboten wird eine großartige Gelegenheit, Spaß zu haben, Freunde zu treffen und die Kultur von Bonn zu erleben.

Wer sich jetzt seinen Platz sichern und beim Mädchenwochenende in Bonn im Basecamp dabei sein möchte, kann sich beim Kreisjugendamt des Westerwaldkreises, Tamara Bürck, tamara.buerck@westerwaldkreis.de; 02602-124 317, anmelden.