Gesund und fit mit der VHS

Faszientraining

Faszien sind das, was unseren Körper im Innersten zusammenhält. Das kollagene Bindegewebsnetzwerk verbindet Knochen, Muskeln, Sehnen und Organe. Oft ist unser Netzwerk z. B. durch falsche Belastung oder zu wenig Bewegung in diversen Körperregionen „verfilzt“ oder „verklebt“. Mögliche Folgen können Gelenk- oder Rückenschmerzen, Verspannungen, Taubheitsgefühl oder eingeschränkte Bewegung sein. Faszien sind also lebendig, sie reagieren auf Reize und passen sich Belastungen an. Unser Ziel in diesem Kurs ist es, anhand von Übungen („dehnen“, „federn“, „beleben“, „spüren“ ) das Gewebe wieder elastischer werden zu lassen. Je variantenreicher man das macht, desto besser! Wenn man ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie das fasziale Netzwerk funktioniert, kann man sein Alltagsverhalten und auch die Trainingsbewegungen darauf ausrichten. Die Teilnehmenden erlernen eine Vielfalt an Übungen mit und ohne Equipment!

Bitte unbedingt mitbringen: Isomatte, Blackroll® (Faszienrolle).

Beginn: Di., 05.09.2017, 17:10-17:55 Uhr, 12 Termine

Ort: Grundschule Rübenach (Gymnastikhalle), Am Mühlenteich 15, 56072 Koblenz

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Workshop: Yoga im Fluss der Elemente

Der Kurs beinhaltet klassische Techniken aus dem Hatha Yoga wie Asanas (Körperstellungen), Atemübungen und Tiefenentspannung. Darüber hinaus werden Asanas in fließenden Kombinationen miteinander verbunden. In fließenden Bewegungsabfolgen erforschen und erfahren die Teilnehmenden die vier Elemente: Die stabilisierende Kraft der Erde, die lebendige Flexibilität des Wassers, die wärmende Energie des Feuers und die spielerische Leichtigkeit der Luft.

Der Kurs richtet sich an Teilnehmende jeden Alters, die in entspannter Atmosphäre etwas für Körper, Geist und Seele tun möchten.

Bitte mitbringen: Wolldecke, bequeme Kleidung, Kissen.

Termin: Di., 05.09.2017 und 12.09.2017, 17:30-19:00 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Nordic Walking Basics – Schritt für Schritt zu mehr Ausdauer

Gemeinsam mit anderen ist es viel einfacher, gute Vorsätze umzusetzen. In diesem Kurs werden die Teilnehmenden die positiven Wirkungen des Nordic Walking erleben und viel über den für sie geeigneten Walkingstil, individuelle Trainingssteuerung sowie gesundheitliche Hintergründe erfahren. Ein sanftes Dehnprogramm rundet das Ganze ab. So können typische Anfängerfehler vermieden werden und die Teilnehmenden sich bald über Erfolgserlebnisse freuen.

Bitte wettergerechte Kleidung tragen und etwas zu trinken mitbringen.

Benötigt werden nur Sportschuhe mit guter Dämpfung. Stöcke können zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis: Der 1. Termin findet in der vhs Koblenz, Hoevelstr. 6 statt (Raum 112). Alle weiteren Termine: Parkplatz Remstecken im Koblenzer Stadtwald (Hunsrückhöhenstraße Richtung Waldesch, 1. Parkplatz rechts (Eichenplatz)).

Beginn: Di., 05.09.2017, 17:30-19:00 Uhr, 8 Termine

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Tai Chi Chuan für Anfänger

Tai Chi Chuan ist ein traditionelles chinesisches System von Übungen, das auf der Philosophie des Tao, dem Yin und Yang beruht. Seine äußere Form sind fließende, harmonische Bewegungen, die auf achtsame Weise ohne Anstrengung ausgeführt werden. Tai Chi Chuan bietet die praktische Möglichkeit, den Weg zur natürlichen Gesundheit, Beweglichkeit, Stärke und innerer Ausgeglichenheit zu finden.

Mitzubringen sind: Lockere Kleidung und bequeme leichte Schuhe.

Beginn: Mi., 06.09.2017, 18:00-19:00 Uhr oder 19:15-20:15 Uhr, 14 Termine

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 25.08.2017