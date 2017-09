Gesund und fit mit der vhs!

Yoga für Schwangere (ab der 12. SSW)

In diesem Kurs lernen die Teilnehmerinnen Yoga-Haltungen kennen, die den Beckenboden stärken, die Blutzirkulation im Beckenbereich verbessern und die Wirbelsäule kräftigen. Gleichzeitig werden Verspannung im Schulter- und Nackenbereich gelöst. Sie lernen Atemübungen kennen, die die Nerven beruhigen und die Müdigkeit vertreiben. Es wird ein vertrauensvoller Kontakt zum eigenen Körper und eine positive Bindung zum Kind geschaffen.

Verschiedene Yoga-Übungen helfen bei Beschwerden in der Schwangerschaft, sorgen für Entspannung und können unterstützend auf die Geburt vorbereiten.

Ab der 12. Schwangerschaftswoche kann mit „Yoga für Schwangere“ begonnen und bis zum Geburtstermin praktiziert werden.

Bitte bringen Sie ein Kissen und eine Decke mit.

Beginn: Mo., 11.09.2017, 15:30-17:00 Uhr, 4 Termine

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Werden Sie fit ohne Geräte!

Sie wollen Muskeln und Kraft aufbauen? Sie wollen unabhängig von Fitnessstudios sein? Suchen Sie Übungen, die Sie überall auf kleinstem Platz durchführen können? Dann ist „Werden Sie fit“ das Richtige für Sie!

Ihr ganzer Körper wird mit einfachen Übungen trainiert. Für die meisten Übungen werden auch alternative Übungen angeboten. Der Schwerpunkt liegt auf der Kräftigung von Bauch und Rücken.

Der Kurs richtet sich vor allem an Einsteiger, aber auch Fortgeschrittene kommen auf ihre Kosten!

Bitte mitbringen: Sportmatte, Handtuch und Sportkleidung.

Beginn: Di., 12.09.2017, 18:00-19:00 Uhr, 14 Termine

Ort: Clemens-Brentano-Overberg Realschule plus, Gymnastikhalle (Mosel), Weißer Gasse 6, 56068 Koblenz

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Joggen für Einsteiger – Schritt für Schritt zu mehr Ausdauer

Gemeinsam mit anderen ist es viel einfacher, gute Vorsätze umzusetzen. In diesem Kurs werden die Teilnehmenden die positiven Wirkungen des Laufens erleben und viel über den für sie geeigneten Laufstil, individuelle Trainingssteuerung sowie gesundheitliche Hintergründe erfahren. Ein sanftes Dehnprogramm rundet das Ganze ab. So können die Teilnehmenden typische Anfängerfehler vermeiden und sich bald über Erfolgserlebnisse freuen. Gut für alle, die ihre Ausdauer verbessern möchten und auf sanfte Weise ins Laufen einsteigen möchten.

Bitte mitbringen: Wettergerechte Kleidung, Laufschuhe, etwas zu trinken.

Beginn: Di., 12.09.2017, 18:00-19:00 Uhr, 5 x dienstags, 5 x donnerstags

Ort: Parkplatz Stadion Oberwerth, Aschenbahn

Pilates

Mit wohltuenden und kräftigenden Bewegungsübungen, vielfältiger Körperwahrnehmung und Entspannung lernen die Teilnehmenden im Kurs verschiedene Möglichkeiten zur Stärkung des Rückens, zur Verbesserung der Beweglichkeit und Kraft, der Dehn-, Koordinations-, Lockerungs- und Entspannungsfähigkeit kennen. Sie erlernen gelenk- und rückenschonende Körperhaltungen und üben rückengerechte Bewegungsabläufe. Dadurch wird Ausgleich für Bewegungsmangel und einiseitige Belastung geschaffen. Entspannungs- und Atemübungen sorgen für Erholung und ein positives Körpergefühl. Dazu gibt es praxisnahe Informationen und Tipps, wie der Alltag rückengerechter gestaltet werden kann. Die Teilnehmenden werden vieles finden, was Ihre Gesundheit stärkt und Ihre Beweglichkeit für den Alltag erweitert. Die Teilnehmenden erhalten ein Skript, so dass die Übungen auch zuhause durchgeführt werden können. Bitte bequeme Kleidung und rutschfeste Socken mitbringen.

Beginn: Mi., 13.09.2017, 14:30-15:30 Uhr, 10 Termine

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Mutter/Vater-Kind-Yoga

Gemeinsam Kind sein, spannende Yoga-Abenteuer erleben, in denen man brüllt wie Löwen, mutig ist wie Helden, selbstbewusst wie Surfer, auf Safari geht oder mit einer Karawane durch die Wüste reist.

Beim Mutter/Vater-Kind-Yoga lernt und erlebt man lustige Yoga-Haltungen, Vertrauensübungen, auflockernde Spiele und Massagen.

Hier können Erwachsene und Kinder (ab 5 Jahren) einmal gemeinsam entspannen und etwas Gutes für sich tun.

Bitte kommen in bequemer Kleidung kommen und eine Decke/Kissen mitbringen.

Termin: Sa., 16.09.2017, 09:00-14:00 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Workshop: Samara Yoga

Samara Yoga verbindet Qi Gong, Stretching und Entspannung. Die Anwendung harmonisiert die Psyche und klärt das Denken. Anhand einfacher Bewegungen und Grundhaltungen, dynamischer und belebender Sequenzen, in der Stille, mit Worten oder Musik werden Sie das Wohltuende dieser Bewegungskunst erfahren.

Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Bequeme weiße/helle Kleidung sowie warme Socken und leichte Schuhe sind erwünscht.

Termin: Sa., 16.09.2017, 10:00-16:30 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Inline-Skater-Kurs für Familien – Skaterspaß für Vater, Mutter, Kind und Kinder ab 6 Jahre

Ein besonderes Angebot für Familien ist dieser Inline-Skater-Kurs. Den Kindern werden gemeinsam mit ihren Eltern, die grundlegenden Techniken des Inline-Skatens vom Ausbildungsleiter des Rheinland Pfälzischen Eis- und Rollsportverband e.V. vermittelt. Weitere Kursinhalte:

Sicherheitstraining: Fallübungen, Bremsen, Kurvenfahren.

Geschicklichkeit: Skaten durch Pylonen.

Kleine Wettkämpfe: Kinder gegen Vater, Mutter.

Ausdauer: Skaten auf Rundkurs bei fetziger Musik

Die Teilnahme eines einzelnen Kindes ohne Begleitung ist in diesem Kurs nicht möglich. Sollte ein Familienmitglied jünger als 6 Jahre sein, geht eine Teilnahme nur, wenn sich ein Elternteil oder ein Familienmitglied, was älter als 15 Jahre ist, bereit erklärt, dem Kind wenn nötig Hilfestellung zugeben.

Teilnahmevoraussetzung: Vorhandene Inline-Skates und das Tragen der Schutzausrüstung (Helm, Hand-, Knie- und Ellenbogenschoner).

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.

Termin: Sa., 16.09.2017, 10:45-13:00 Uhr

Ort: Fort Konstantin, Am Fort Konstantin 30, 56075 Koblenz (Richtung Karthause, an der JVA links abbiegen)

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 05.09.2017