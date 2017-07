Gestohlene Blumen aufgefunden, Eigentümer werden gesucht

Koblenz (ots) - Am 21.07.2017, wurden von Beamten der Polizeiinspektion Bendorf in Vallendar, Rheinstraße 9 große Blumen in Blumenkübeln sichergestellt. Der Täter war bereits am 19.07.17 in Vallendar in der Deutschherrenstraße beobachtet worden, als er mit einer zweiten Person zusammen auf einen Moped Blumen abtransportierte. Die Blumen wurden zur Polizei nach Bendorf gebracht. Bisher haben sich noch nicht alle Besitzer der Blumen gemeldet. Hinweise an Polizeiinspektion Bendorf, Tel.: 02622/94020. Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 24.07.2017