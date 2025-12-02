Am Freitag 05. Dezember findet um 11.30 Uhr eine Sitzung des Gestaltungsbeirates der Stadt Koblenz, im Rathausgebäude I, Saal 101, Willi-Hörter-Platz 1 statt.

Der Gestaltungsbeirat -der aus fünf externen Fachleuten aus den Bereichen Architektur, Stadtplanung und Landschaftsplanung besteht- unterstützt die Stadt Koblenz als unabhängiges beratendes Sachverständigengremium. Er beurteilt dazu die städtebauliche, architektonische, freiräumliche und gestalterische Qualität von Bauvorhaben und Projekten und spricht Empfehlungen aus.

In der öffentlichen Sitzung werden folgende Projekte vorgestellt:

TOP 1.1: Vorbereitung einer Konzeptvergabe für ein neues Wohnquartier im

Rauental, Bebauungsplan Nr. 332 „Quartier im Rauental zwischen Steinstraße und Blücherstraße“

TOP 1.2: Bebauungsplankonzept für ein neues Wohnquartier in Rübenach, Bebauungsplan Nr. 234 „Sendnicher Straße“

Sachstände/Wiedervorlagen

TOP 1.3

Projekt: Aufstockung Wohn- und Geschäftshaus Casinostraße 47

TOP 1.4

Projekt: “Rheingold Quartier“, Koblenz-Rübenach, Aachener Str. 21

TOP 1.5

Projekt: Instandsetzung Wohn- und Geschäftshaus Burgstraße 2

TOP 1.6

Projekt: Hohenzollernstr. 2 – Haus an der Christuskirche

Zu dieser öffentlichen Sitzung sind die Interessenten herzlich eingeladen.

Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.