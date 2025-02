Gieleroth (ots) – Am Mittwoch, 12.02.2025, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 8 in der Gemarkung Gieleroth durch. Hierbei konnten fünf Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.