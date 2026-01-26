Vorverkauf für Neuwieder „67+“ startet am 2. Februar

Ein Ausflug in die römische Vergangenheit, ein Vormittag voller Humor oder ein literarischer Sommerabend in historischer Kulisse: Die Veranstaltungsreihe 67+ der Stadt Neuwied lädt auch in 2026 wieder zu abwechslungsreichen Ausflügen ein. Der Kartenverkauf für die Veranstaltungen, die sich gezielt an ältere Neuwiederinnen und Neuwieder richten, startet am Montag, 2. Februar.

Zwei Termine führen jeweils am Mittwoch, 22. und 29. April, zu einem Tag in der „RömerWelt Rheinbrohl“ am Beginn des Limes. Die Abfahrt erfolgt ab etwa 12 Uhr, Veranstaltungsbeginn in der RömerWelt ist um 13 Uhr mit einer Begrüßung und – ganz stilecht – Mulsum, dem römischen Würzwein. Anschließend erwartet die Gäste eine unterhaltsame Führung inklusive Vorführung in der Schmiede. Eine Kaffeepause mit Kuchen rundet den Aufenthalt ab, die Rückfahrt ist für 16 Uhr vorgesehen. Der Preis beträgt 16 Euro und beinhaltet den Bustransfer aus Neuwied und den Stadtteilen.

Im Sommer stehen dann zwei kulturelle Höhepunkte in der Abtei Rommersdorf auf dem Programm. Am Mittwoch, 24. Juni, um 11 Uhr präsentiert Alice Hoffmann ihr Kabarettstück „Torschlusspanik“. Vielen ist sie als „es Hilde“ aus der Comedy-TV-Serie „Familie Heinz Becker“ bekannt. Im neuen Programm geht es um verpasste Frauenemanzipation, um Partnerschaft, ums Älterwerden und auch Sterben, vor allem aber ums Leben im Alter – mit viel Humor, Spitzzüngigkeit und hintergründig-kecker Wortakrobatik.

Am selben Tag folgt um 18 Uhr die szenische Lesung „Alte Liebe“ mit Ulrike Kriener und Georg Weber. Elke Heidenreich und Bernd Schröder haben in umwerfenden Dialogen einen klugen, wunderbar leicht dahin-fließenden Roman geschrieben. Schroff und zärtlich, kratzbürstig und versöhnlich, ungeduldig und hadernd und dann wieder in Erinnerungen schwelgend. Die Schauspieler Ulrike Kriener und Georg Weber hauchen in ihrer szenischen Lesung Lore und Harry Leben ein.

Der Eintritt beträgt jeweils 16 Euro, inklusive eines Kaltgetränks. Einlass ist je bereits früher, so können Gäste noch die Atmosphäre des Veranstaltungsortes oder Imbiss und Getränke zum Selbstkostenpreis genießen. Die beiden Kulturveranstaltungen laden in den Englischen Garten der Abtei, bei ungünstiger Witterung in die Abteikirche. Der Veranstaltungsort ist nicht barrierefrei. Ein kostenfreier Shuttleservice vom Parkplatz an der Stiftsstraße wird angeboten.

„Da die Veranstaltungsreihe zuletzt erfreulicherweise sehr großen Anklang fand, empfehlen wir eine frühzeitige Ticketbuchung“, betont Susanne Thiele vom Amt für Stadtmarketing. Der Kartenverkauf erfolgt in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59. Dort ist beim Kauf ein gültiger Ausweis vorzulegen. Zusätzlich können Karten für das Kabarett und die Lesung, bei Bestätigung der Teilnahmevoraussetzungen, auch online über Ticket Regional www.ticket-regional.de erworben werden. In diesem Fall findet die Ausweisprüfung hinsichtlich Alter und Wohnort beim Einlass zu den Veranstaltungen statt. Pro berechtigte Person kann eine Begleitperson eine Eintrittskarte erwerben.