„Extrawurst“ läuft am 24. Februar im Kino Metropol

Filme sind oft ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Sie verhandeln bestehende Konflikte und beschäftigen sich mit Themen, Problematiken und Situationen, mit denen sich Menschen in ihrem Alltag tatsächlich konfrontiert sehen. Dabei überspitzen Filme gerne, indem sie den Finger genau in die Wunde legen – und regen damit zu einem offenen und unverblümten Diskurs an. Genau das möchte auch das Neuwieder Generationenkino fördern. Die „Filmreihe mit Herz für die ganze Familie“ des städtischen Seniorenbeirats und des Filmbetriebs Weiler präsentiert in regelmäßigen Abständen Filmvorführungen, die Menschen verschiedenen Alters miteinander in den Austausch bringen möchten. Aus diesem Grund treffen sich die Teilnehmenden immer bereits eine Stunde vor Filmbeginn, um bei Kaffee und Kuchen zusammenzukommen, bevor es dann um 16 Uhr mit der Filmvorführung losgeht.

Bei der ersten Vorstellung in 2026 am Dienstag, 24. Februar, können sich alle Gäste im Neuwieder Metropol-Kino mit „Extrawurst“ auf eine brandneue und hochkarätig besetzte Komödie freuen: An der eigentlich harmlosen, organisatorischen Frage, ob ein Tennisverein für sein einziges türkisch-stämmiges Mitglied einen neuen, separaten Grill anschaffen soll, entzündet sich in Windeseile eine hitzige Debatte über kulturelle und religiöse Differenzen und darüber, wie mit diesen im Rahmen des gesellschaftlichen Zusammenlebens umgegangen werden soll. In den Hauptrollen wissen Hape Kerkeling, Christoph Maria Herbst und Fahri Yardim zu überzeugen. Auch für das Frühjahr stehen die ersten Termine bereits fest. Am 24. März zeigt das Generationenkino „Die Ältern“, am 21. April läuft im Metropol die Tragikomödie „Ganzer halber Bruder“.

Alle Teilnehmenden können sich ab 15 Uhr zu Kaffee und Kuchen im Metropol, Heddesdorfer Straße 2, einfinden – der Film startet eine Stunde später. Der Eintritt zum Generationenkino beträgt zwölf Euro, Kaffee und Kuchen bereits inbegriffen. Kinokarten können nur im Kartenvorverkauf und bis spätestens drei Tage vor dem Veranstaltungstermin erworben werden. Dies ist online unter www.kino-neuwied.de oder zu den regulären Öffnungszeiten an den Kinokassen im Metropol oder in der Schauburg möglich.