Auch in diesem Jahr findet wieder das beliebte Generationenfest an der Konzertmuschel in den Rheinanlagen statt. Der Seniorenbeirat Koblenz, das Koblenzer Bündnis für Familie, der Förderverein Rheinanlagen e. V. und die Musik-Initiative Music-Live e. V. laden dazu alle ganz herzlich ein.

Am Sonntag 15. Juni 2025 gibt es von 15:00 Uhr – 17:00 Uhr ein buntes Programm für Jung und Alt, das gestaltet wird von der Grundschule St. Kastor, dem Schulchor Chorthause und der Band Rivers.

Schirmherrin ist wie in den vergangenen Jahren Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, die damit das Zusammensein von Jung und Alt unterstützen möchte: Man kann Erinnerungen erweitern, tolle Gespräche führen und verdeutlichen, dass alle Generationen füreinander da sind. So können Freundschaften verstärkt werden oder gar neu entstehen.

Junge und alte Menschen sind herzlich eingeladen, die Teilnahme ist kostenlos,