Knuspermarkt lockt ab 22. November in Neuwieds Innenstadt

Der Geruch von Karamellisiertem und Gebratenem erfüllt die Luft, festlicher Lichterglanz erhellt die Abendstunden: Die Zeit der Weihnachtsmärkte beginnt. In Neuwied startet sie in diesem Jahr bereits am Freitag, 22. November, mit der Eröffnung um 17 Uhr. Stimmungsvoll geschmückte Häuschen, ein adventliches Musikprogramm und das mit Liebe zum Detail hergerichtete Kinder-Knusperland erwartet die Gäste bis zum 23. Dezember auf dem Neuwieder Knuspermarkt mitten in der Innenstadt. Zahlreiche Verkaufshütten mit lokalen Produkten und Handgemachtem laden zum gemütlichen Bummel oder Geschenkeshoppen ein.

Die Resonanz der ansässigen Händlerschaft und der Besucher auf den vorgezogenen Start des Knuspermarktes war im vergangenen Jahr so gut, dass es in diesem Jahr wieder bereits am Freitag vor Totensonntag losgeht. Das befürwortet auch Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig: „Die frühe Eröffnung ermöglicht einen zusätzlichen Freitag und Samstag weihnachtlichen Innenstadtbummel. Das wollten wir nach den positiven Rückmeldungen unbedingt wieder umsetzen.“

Herrlich anzusehen: Über dem Markt thront wieder der meterhohe Adventskalender in Gestalt zweier hölzerner Kirchtürme. Bis zum 24. Dezember öffnet sich jeden Tag ein neues Türchen in deren Fassade. Zahlreiche Bäume säumen die Wege und verleihen dem Markt eine wohlige Atmosphäre. Neu in diesem Jahr: Die Kinder einiger Neuwieder Kitas haben mit großer Motivation gebastelt. Die entstandene Deko ziert einzelne Bäume auf dem Knuspermarkt als besonderer Augenschmaus. „Die Kinder leisten einen tollen Betrag zur Optik unseres Marktes. Wir freuen uns schon auf das festliche Bild. Und wer weiß, wer beim Bummeln seine eigenen Werke entdeckt?“, zeigt sich Marktleiterin Fabienne Mies begeistert vom Einsatz der kleinsten Neuwiederinnen und Neuwieder. Zu den ausgewählten Verkaufsständen gesellt sich in bewährter Weise die Regionalladenhütte „Amalie“ und die Sozialhütte unterstützt erneut soziale Zwecke. Das Programm für Groß und Klein ist gespickt mit musikalischen Höhepunkten für unterschiedliche Geschmäcker.

Kinder-Knusperland lädt zum Entdecken ein

Während die Großen ein Heißgetränk mit Freunden und Familie genießen, bestaunen die Kleinen das Kinder-Knusperland. Jahr für Jahr laden die überdimensionale Schneekugel und liebevoll hergerichtet Hütten mit ihrer Detailfülle zum genauen Hinsehen ein. In 2024 dreht sich alles um die Helden aus Filmen und Serien. Sind das etwa Bibi Blocksberg, Bob der Baumeister und die tierischen Stars aus Ice Age? Dabei dürfen die Kleinen auch selber aktiv werden: An zwei Samstagen, 7. und 14. Dezember, gibt`s jeweils von 13 bis 16 Uhr die Möglichkeit zum Plätzchenbacken mit der Bäckerei Preißing. Mittwochs um 16 Uhr töpfern die Kinder mit Hannah Homut Tannenbaumschmuck.

Der Knuspermarkt öffnet seine Tore in der Zeit vom Freitag, 22. November, bis Montag, 23. Dezember, täglich von 11 bis 20 Uhr. Die Gastronomiestände sowie die Glühwein- und Feuerzangenbowle-Buden haben länger auf und orientieren sich daran, wie viel Betrieb herrscht. Am Totensonntag, 24. November, bleibt der Knuspermarkt geschlossen. Weitere Informationen über den Knuspermarkt und das ausführliche Programm für Groß und Klein gibt es unter: www.neuwied.de/knuspermarkt.