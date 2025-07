VR Bank RheinAhrEifel überreicht Scheck in Höhe von 14.000€

Rhein, Ahr, Eifel und Mosel, 18. Juli 2025 – Die VR Bank RheinAhrEifel setzt ihr soziales Engagement für die „VOR-TOUR der Hoffnung“ fort und unterstützt mit einer Spende in Höhe von 14.000 Euro. Im Rahmen der diesjährigen Benefiz-Radtour, die vom 04. bis 06. Juli 2025 in der Südpfalz stattfand, überreichte Dirk Wey, Leiter Private Banking der VR Bank RheinAhrEifel, den symbolischen Scheck an Hans-Josef Bracht, Vorstand der „VOR-TOUR der Hoffnung“.

Rund 120 Radfahrerinnen und Radfahrer aus ganz Deutschland nahmen an der dreitägigen Tour teil, die von Landau aus startete. Ziel der jährlich stattfindenden Aktion ist es, Spenden für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder zu sammeln. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer legten auf ihrer Route zahlreiche Stopps in verschiedenen Gemeinden der Region ein, um vor Ort auf das Anliegen aufmerksam zu machen und weitere Spenden zu generieren.

Ein besonderes Merkmal der „VOR-TOUR der Hoffnung“ ist die Transparenz: Während der Tour werden Einrichtungen besucht, die von den Spenden profitieren. So können Unterstützerinnen und Unterstützer direkt erleben, wie und wo ihre Hilfe ankommt.

„Es ist uns ein großes Anliegen, die wertvolle Arbeit der ‚VOR-TOUR der Hoffnung‘ zu unterstützen und damit einen Beitrag für Kinder zu leisten, die auf Hilfe angewiesen sind“, betont Dirk Wey, der die VR Bank RheinAhrEifel nicht nur als Spender, sondern auch als aktiver Mitradler vertreten hat.

Die gesammelten Spenden kommen unmittelbar krebskranken und hilfsbedürftigen Kindern sowie entsprechenden Einrichtungen in der Region zugute. Die VR Bank bedankt sich bei allen Beteiligten und freut sich, Teil dieses wichtigen Projekts zu sein.