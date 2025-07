Über den Marktplatz tönen Saxofon- und Gitarrenklänge. Einige Passanten bleiben interessiert stehen, andere setzen sich und genießen die entspannte Atmosphäre mitten in der Stadt. So startete das neue Mitmach-Projekt „Neuwied macht mit“ – und machte Lust auf mehr. Mit stimmungsvoller Livemusik von Peter Rockenfeller und Band sowie einem offenen Aquarell-Workshop der Künstlerin Olga Melnikova bot der erste Termin einen kreativen und entspannten Einstieg in die neue Veranstaltungsreihe. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv – sowohl von Besucherinnen und Besuchern als auch von den Mitwirkenden. „Ein gelungener Start“, resümiert Kira Röder, Auszubildene beim Neuwieder Stadtmarketing. „Man merkt aber auch, dass sich die Veranstaltungsreihe erst noch herumsprechen und etablieren muss – umso mehr freuen wir uns auf die kommenden Termine.“

Am Dienstag, 29. Juli, von 15 bis 19 Uhr steht der nächste Termin an: Dann laden die Deichbouler und die Biewer-Bouler gemeinsam zum Boulespielen auf dem Marktplatz ein. Auch Boule-Neulinge sind herzlich willkommen. Und auch zwei Wochen später geht es sportlich zu, wenn am Dienstag, 12. August, die Korbballer vom TV Feldkirchen einen Nachmittag gestalten.

Was steckt hinter „Neuwied macht mit“?

„Neuwied macht mit“ ist ein neues Projekt, das die Stadtmarketing-Auszubildenden Kira Röder und Selina Küls konzipiert haben. Immer dienstags im Zwei-Wochen-Rhythmus stellt die Stadt den Marktplatz kostenfrei zur Verfügung – für kreative, sportliche oder musikalische Aktionen. Vision ist es, den Marktplatz zu einem interaktiven Treffpunkt zu machen. Dafür freut sich das Stadtmarketing auch über weitere Programmpunkte. Bewerbungen können ganz unbürokratisch per Mail an neuwiedmachtmit@stadt-neuwied.de oder über das Bewerbungsformular auf www.neuwied.de/neuwied-macht-mit eingereicht werden. Hier finden Interessierte auch weitere Informationen sowie die nächsten Termine.

Zum Bild: Beim Auftakt zu „Neuwied macht mit“ ging es musikalisch und künstlerisch zu.