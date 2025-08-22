Neues After-Work-Event begeistert Besucher auf dem Vorplatz des Theaters

Lahnstein. Ein gelungener Auftakt: Rund 50 Gäste nutzten die Premiere des neuen After-Work-Formats „Lahnsteiner Treff im Hof“, um den Feierabend in geselliger Atmosphäre einzuläuten. Auf dem stimmungsvoll dekorierten Vorplatz des Nassau-Sporkenburger Hofs wurde bei Musik, kühlen Getränken und Fingerfood bis in die Abendstunden entspannt.

Besonderen Zuspruch fand der eigens kreierte „Lahn Spritz“, eine Mischung aus Beerenlikör und Winzersekt aus der Region, der perfekt zum lauen Sommerabend passte. Auch der „Lahn-Teller“ mit Käse, Laugengebäck, Trauben und Tomaten kam bei den Gästen gut an.

Der Treff im Hof hat sich gleich zum Auftakt als lebendige Gelegenheit erwiesen, miteinander ins Gespräch zu kommen und den Sommer in entspannter Atmosphäre zu genießen. Angesichts der positiven Resonanz des spontanen Starts wird die Stadt Lahnstein die Reihe regelmäßig fortführen: Am 22. August sowie am 19. und 26. September 2025 heißt es jeweils von 18:00 bis 22:00 Uhr wieder: Drinks, Musik und gute Laune bei freiem Eintritt.

Weitere Informationen gibt es unter www.theaterlahnstein.de.