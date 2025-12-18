Der Koblenzer Bundestagsabgeordnete Josef Oster und Landtagskandidat Philip Rünz besuchen Rhein-Mosel-Werkstatt in Koblenz

Koblenz. So kann gelebte Teilhabe aussehen: Die Rhein-Mosel-Werkstatt gGmbH begleitet in ihren verschiedenen Einrichtungen rund 900 Menschen mit Behinderung und unterstützt sie auf ihrem beruflichen Weg. Davon konnten sich der Koblenzer Bundestagsabgeordnete Josef Oster (CDU) gemeinsam mit dem Landtagskandidaten Philip Rünz bei einem Besuch am Standort Koblenz persönlich überzeugen.

Empfangen wurden die Gäste von Betriebsstättenleiter Fabian Röhrig und dem Technischen Leiter Dirk Schaal, die einen umfassenden Einblick in die Arbeit und die Mission des Unternehmens gaben. Ziel der Rhein-Mosel-Werkstatt ist es, allen Menschen – unabhängig von Art und Schwere ihrer Beeinträchtigung – den Zugang zu einem dauerhaften Arbeitsplatz und einer erfüllenden beruflichen Tätigkeit zu ermöglichen.

Bei einem Rundgang warfen Josef Oster und Philip Rünz unter anderem einen genaueren Blick in die Wäscherei und kamen dort mit den Beschäftigten ins Gespräch, die ihre Aufgaben mit großer Motivation und Engagement ausführen. Auch praktisch durften sich die Besucher einbringen und selbst an der Mangelmaschine mitarbeiten.

„Die Rhein-Mosel-Werkstatt zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Teilhabe ernst gemeint ist“, so Oster. „Hier werden Menschen in ihren individuellen Stärken gefördert und wertgeschätzt. Diese Arbeit ist unverzichtbar für eine inklusive Gesellschaft.“

Auch Landtagskandidat Philip Rünz zeigte sich tief beeindruckt: „Die offene, freundliche und respektvolle Atmosphäre hier ist etwas ganz Besonderes. Es wird deutlich, wie wichtig solche Einrichtungen für Selbstbestimmung, Würde und Perspektiven im Arbeitsleben sind.“ Zum Abschluss bedankten sich die beiden Politiker herzlich beim gesamten Team – für die Einblicke und die täglich geleistete, so wichtige Arbeit.

Bildtext 1: Auch die beiden Gäste Josef Oster (rechts) und Philip Rünz packen mit an und versuchen sich an der Mangelmaschine in der Wäscherei der Rhein-Mosel-Werkstatt.

Bildtext 2: Tauschten sich über aktuelle Herausforderungen aus: (von links): Landtagskandidat Philip Rünz, Technischer Leiter Dirk Schaal, Betriebsstättenleiter Fabian Röhrig und der Koblenzer Bundestagsabgeordnete Josef Oster. Fotos: Michaela Cetto