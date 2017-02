Geänderte Öffnungszeiten der StadtBibliothek an Karneval

An Karneval gelten folgende Öffnungszeiten für die Einrichtungen der StadtBibliothek Koblenz:

Die Zentralbibliothek im Forum Confluentes ist Schwerdonnerstag, 23.2.17 ab 13 Uhr und an Rosenmontag, 27.2.17 ganztägig geschlossen.

Der Bücherbus fährt Schwerdonnerstag, Rosenmontag und Veilchendienstag nicht, auch die Stadtteilbüchereien sind an diesen Tagen geschlossen.

An den Schließungstagen laufen keine Leihfristen aus! Medien aus der Zentralbibliothek und dem Bücherbus können zudem an allen Tagen über die 24-Stunden-Buchrückgabe im Foyer des Forum Confluentes zurückgegeben werden. Der Bibliothekskatalog (mit der Möglichkeit der Einsicht ins Nutzerkonto) und die Online-Bibliothek (eBook-Portal) stehen während der Karnevalstage im Internet unter www.stb.koblenz.de zur Verfügung.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 20.02.2017