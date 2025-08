Bad Ems – Der traditionsreiche Bartholomäusmarkt in Bad Ems wartet in diesem Jahr mit einer besonderen Premiere auf: Vom 29. August bis zum 1. September 2025 verwandelt sich das Areal zwischen Kaiserbrücke und der katholischen Kirche in ein stimmungsvolles Gastrodorf mit eigener Bühne, vielfältigem Musikprogramm und erstmals auch einem exklusiven VIP-Bereich.

Veranstaltet wird das neue Gastrokonzept von Jeremy D. Frei und seinem Team, der als neuer Wirt des Gastrodorfs alle Besucherinnen und Besucher herzlich einlädt, vier Tage lang mitzufeiern. „Wir möchten einen Ort schaffen, an dem man nicht nur gut essen und trinken, sondern gemeinsam unvergessliche Momente erleben kann – mitten im Herzen von Bad Ems“, so Frei.

Das kulinarische Zentrum lockt wieder mit frisch gezapftem Münchner Hofbräu-Bier, erfrischendem Mineralwasser sowie einem großen Angebot an Speisen und Getränken. Ein besonderes Highlight: Im neu eingerichteten VIP-Bereich direkt an der Bühne genießen Gäste exklusive Plätze mit eigener Bedienung und inkludierten Getränken – perfekt für alle, die das Geschehen hautnah, sorglos und ohne Platzsuche erleben möchten. Die VIP-Tickets sind zeitlich begrenzt (siehe Grafik) und sind per E-Mail zu bestellen unter:

Auch das Bühnenprogramm lässt keine Wünsche offen: Bereits am Freitag beginnt das Fest mit dem traditionellen Fassanstich zur Eröffnung, gefolgt von Livebands wie den Lobby Lizards aus Bad Ems, Afterbirth und TPT, die sicherlich ihre große Fangemeinde mitbringt. Der Samstag steht ganz im Zeichen der großen Schlagerparty mit namhaften Künstlern wie den SCHLAGERPILOTEN, Christian Franke, Melanie Payer, Roman Neyer, Anja Fischthaler aus Österreich und vielen mehr. Abgerundet wird der Abend durch ein spektakuläres Großfeuerwerk über der Lahn.

Bestens zu sehen im Gastrodorf, da die Bühne in diesem Jahr wieder in Richtung der Kirche steht. „Das heißt freier Blick auf das Feuerwerk!“

Der Sonntag bietet mit dem Musikalischen Frühschoppen, dem großen Kronentreffen von Majestäten im Kaiserbad und der Show der CHAOTE-CHEERLEADER sowie viel Stimmung mit Jeremy & sein Danceteam – der auch auf dem Münchner Oktoberfest und im Fernsehgarten auftritt – ein buntes Familienprogramm. Den Abschluss bildet am Montag der musikalische Bartholomäusmarkt-Frühschoppen mit WILDBACH, begleitet von Christian Deussen und einem DJ bis in die Abendstunden.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist wie immer frei. Erstmals wird es, auf freiwilliger Basis, einen Sammelpin von Bad Ems geben. Der Marktpin unterstützt das Musikprogramm mit dem Beitrag von 4,-€. Mit dem Gastrodorf, dem stimmungsvollen Musikprogramm auf der Bühne und dem VIP-Erlebnis verspricht der Bartholomäusmarkt 2025 ein Fest für alle Generationen zu werden.

