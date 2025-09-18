Lahnstein. Am Mittwoch, 8. Oktober 2025, wird in der Stadthalle das Konzept für eine neue Gästekarte für den Rhein-Lahn-Kreis vorgestellt.

Eingeladen sind alle, die in Lahnstein Gäste beherbergen – ob im Hotel, in einer Pension oder in einer Ferienwohnung. Beginn der Veranstaltung ist um 18.00 Uhr in den Konferenzsälen der Stadthalle. Oberbürgermeister Lennart Siefert und die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn Tanja Steeg werden Einblicke in das Projekt geben.

Die Grundsatzbeschlüsse für die Gästekarte sind bereits gefasst, nun startet die Umsetzungsphase. Ziel ist es, Gästen der Region nicht nur attraktive Vorteile zu bieten, sondern auch eine nahtlose Mobilität zu ermöglichen. Das in die Karte integrierte VRM-Ticket soll die Nutzung von Bus und Bahn im gesamten Verbundgebiet erleichtern und gleichzeitig den Beherbergungsbetrieben zusätzliche Attraktivität verleihen.

„Die neue Gästekarte ist ein wichtiger Baustein für die BUGA 2029 und ein klares Nutzenversprechen für Gäste wie auch für Gastgeber“, betont Oberbürgermeister Lennart Siefert. Vorgestellt werden neben den Funktionen und Vorteilen für Gäste auch die technischen Rahmenbedingungen, der geplante Vertrieb sowie der Zeitplan.

Die Veranstaltung bietet nicht nur Informationen aus erster Hand, sondern auch die Möglichkeit, direkt Feedback zu geben und eigene Ideen einzubringen.

Es wird bis zum 30. September 2025 per E-Mail an touristinfo@lahnstein.de oder telefonisch unter 02621 914-171 um Anmeldung gebeten.