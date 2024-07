10 Prozent mehr Ausstellende als zum gleichen Zeitpunkt 2023 +++ Ausstellende aus über 60 Ländern +++ 230.000 m2 Ausstellungsfläche +++ Internationalität steigt weiter +++ 43 Länderpavillons aus 33 Ländern +++ Neue Bereiche wie die social stage sowie cards & boards area

Noch 5 Wochen bis zum globalen Gaming-Highlight: Die gamescom 2024 legt bereits jetzt beeindruckende Daten vor und liegt deutlich auf Erfolgskurs! So haben sich im Stichtagsvergleich bereits 10 Prozent mehr Ausstellende aus über 60 Ländern auf den 230.000 m2 Ausstellungsfläche angemeldet. Auch die Internationalität steigt erneut: Die Zahl der vertretenen Länderpavillons steigt auf 43, welche aus 33 Ländern anreisen. Neue Bereiche wie die social stage sowie die cards & boards area feiern zudem Premiere.

“Nach dem bereits starken Wachstum im vergangenen Jahr, steuern wir mit der gamescom in diesem Jahr auf neue Rekorde zu, mit noch mehr Ausstellenden und einer noch höheren internationalen Beteiligung”, so Tim Endres, Director der gamescom. “Die Fans, das Fachpublikum und unsere Partner aus aller Welt können sich in diesem Jahr auf eine noch vielfältigere gamescom freuen, zu der unter anderem unsere neue social stage, die cards & boards area oder die artists area beitragen.”

„Schon jetzt steht fest: die gamescom 2024 wird wieder das Games-Festival der Superlative. Besonders sticht hervor, dass die gamescom noch internationaler wird. Dazu trägt auch die Etablierung der Satelliten gamescom asia und gamescom latam bei. Damit ist die gamescom auf drei Kontinenten präsent und macht die Faszination der Games-Welt so gut erlebbar wie nie zuvor“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche, dem Mitveranstalter der gamescom.

Alte und neue Gesichter

Die Liste der Ausstellenden wächst immer weiter. Viele Unternehmen haben schon in den vergangenen Wochen ihre Teilnahme über ihre Social Media-Kanäle verkündet, darunter viele Ausstellende, die schon häufiger auf der gamescom waren, sowie neue Unternehmen, die zum ersten Mal dabei sein werden. Zu den aktuell angemeldeten Ausstellenden, Partnern und Sponsoren gehören:

2K, 9gag, aerosoft, Amazon Games, AMD, astragon, Bandai Namco, Bethesda, Bilibili, Blizzard, Capcom, Electronic Arts, ESL FACEIT Group, Focus Entertainment, GIANTS Software, Hoyoverse, Konami, Krafton, Lego, Level Infinite, Meta Quest, NetEase Games, Nexon, Pearl Abyss, PLAION, Rocket Beans Entertainment, SEGA, SK Gaming, Sony Deutschland, Square Enix, Team 17, The Pokémon Company, THQ Nordic, TikTok, Ubisoft, Xbox. In den kommenden Wochen werden zahlreiche weitere Namen folgen.

Neue Bereiche auf dem Gaming-Festival

Nicht nur durch die Zahl der Ausstellenden wird die gamescom größer, auch die Bereiche für die verschiedenen Communitys bekommen Zuwachs. So findet der gamescom congress zum ersten Mal im neu eröffneten Confex statt, das den Teilnehmenden mehr Platz und Austauschmöglichkeiten bietet.

Eine Anlaufstelle für die wachsende Zahl der Brettspiel- und Trading Card Game-Begeisterten ist die cards & boards area. Große Namen der Szene wie ADC Blackfire Entertainment, Hasbro Deutschland, Konami, Pegasus Spiele, der Ravensburger Verlag oder Ulisses Spiele sind hier vertreten.

Das Thema Content steht im Mittelpunkt der neuen social stage. Auf der Bühne in Halle 11.3 wird es für alle Besuchenden ein kostenloses, kuratiertes Programm geben, das sich aus verschiedene Showacts, Creator:innen live vor Ort und ausgewählten Music-Acts zusammensetzt.

Internationaler Treffpunkt

Deutlich wird die globale Bedeutung des Events auch in diesem Jahr wieder durch die wachsende Internationalität bei den ausstellenden Unternehmen. Insgesamt vertreten werden 43 Länderpavillons aus 33 Ländern sein. Dem gegenüber stehen 33 Pavillons aus 26 Ländern im Jahr 2023. Begleitet wird die internationale Relevanz durch den Anstieg der Ausstelleranzahl um 10 Prozent, die erneut aus über 60 Ländern stammen.

gamescom Opening Night Live Ticketshop startet

Am 20. August eröffnet traditionell die gamescom Opening Night Live das Event in Köln mit tausenden Zuschauenden vor Ort wie Millionen Fans online, die sich wieder auf zahlreiche Premieren freuen können. Präsentiert von Geoff Keighley, wird diesem Eefje „sjokz“ Depoortere als Co-Host in diesem Jahr zur Seite stehen, die als E-Sport-Host weltweit bekannt ist.

Wer vor Ort live dabei sein will, sollte sich beeilen. Der Ticket-Shop für die gamescom Opening Night Live ist ab sofort geöffnet.