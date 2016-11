Fußgängerzone Altstadt – Zweite Andienungszeit wird aufgehoben

Die zweite Andienungszeit in der Fußgängerzone Altstadt (Görgenstraße, Entenpfuhl, Braugasse, An der Liebfrauenkirche und Münzstraße) wird für die Zeit des Weihnachtsmarktes, also vom 18. November bis 22. Dezember 2016, aufgehoben.

Eine Zufahrt für Lieferverkehre ist für diesen Zeitraum nur in der Zeit von 05.00 Uhr bis 11.00 Uhr möglich.

Diese Entscheidung wurde einvernehmlich zwischen Veranstalter, Ordnungsamt, Polizei sowie Straßenverkehrsbehörde getroffen und dient der Sicherheit der vielen Weihnachtsmarktbesucher.

Nach Beendigung des Weihnachtsmarktes wird die zweite Andienungszeit wieder eingerichtet.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 07.11.2016