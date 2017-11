Fußgängerin in Koblenz von Fahrzeug überrollt – Zeugen gesucht

Koblenz (ots) – Schwer verletzt wurde eine Fußgängerin, die am Dienstag, 21.11.2017 gegen 09.13 Uhr die Roonstraße überqueren wollte und hierbei von einem Transporter erfasst wurde. Der Fahrer dieses Sprinters war in der Emil-Schüller-Straße in Richtung Bahnhof unterwegs und übersah beim Linksabbiegen in die Roonstraße die querende 73-Jährige. Diese wurde von dem Fahrzeug überrollt und erlitt hierbei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Mit einer Beinfraktur und Kopfverletzungen wurde sie in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei bittet um Hinweise von Personen, die Augenzeuge des Unfalls wurden. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, Telefon: 0261-1032510.

