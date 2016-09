Fundsachenversteigerung

(Koblenz: 16.09.16) Was Menschen vergessen oder verlieren und dann nicht vermissen wird vom Fundbüro der Stadt Koblenz nach einiger Zeit versteigert. Welche Gegenstände es sind, sehen die Besucherinnen und Besucher der Fundsachenversteigerung am Samstag, 24. September.

Unter den Hammer kommen Mobiltelefone, Regenschirme in allen erdenklichen Formen und Farben, einige Teile Schmuck, Spielsachen, sowie Damen-, Herren- und Kinderkleidung, Einiges davon ist Neuware, die in Geschäften vergessen worden ist.

Fahrräder sind bei dieser Versteigerung nicht im Angebot.

Der Unterhaltungswert einer öffentlichen Versteigerung kann beachtlich sein. Und ein weiterer Vorteil: Die ersteigerten Sachen können sofort mitgenommen werden.

Die Versteigerung am 24. September, findet ab 10.00 Uhr (Einlass 09.45 Uhr) in der Fahrzeughalle der Zulassungsstelle in der Blücherstraße 40 statt.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 16.09.2016