Das Shout loud ist schon längst kein Geheimtipp mehr. Die Neuwieder Metalcore-Konzertreihe hat sich lange einen Namen in der hiesigen Szene gemacht. Für das 20. Jubiläum hat das Orga-Team um Florian Hilger besonders groß aufgefahren und konnte fünf großartige Gruppen aus der Region und darüber hinaus für einen Auftritt auf der Big House-Bühne gewinnen. Dass das Team mit seiner Band-Auswahl genau ins Schwarze getroffen hatte, zeigte sich nicht zuletzt daran, dass das Jubiläumskonzert bereits 24 Stunden nach dem Beginn des Vorverkaufs restlos ausverkauft war – das hatte es in 12 Jahren Shout loud zuvor noch nie gegeben.

Den Glücklichen, die ein Ticket für sich ergattern konnten, wurde direkt von der ersten Band tüchtig eingeheizt. Monashee feierten ihre Rückkehr auf die Shout loud-Bühne und überzeugten mit zwei neuen Musikern an Bord mehr denn je. Mit ihrer energiegeladenen Performance ließen die Koblenzer Jungs von Shadow of the Fate den Konzertbesuchern keine Verschnaufpause. Damit schloss sich auch für die Band ein Kreis, denn bereits 2014 stand die Formation bei der zweiten Shout loud-Ausgabe auf der Bühne – damals aber noch im alten Jugendzentrum. Dass Bury the Liar bei ihren Auftritten in Neuwied immer alles geben, ist für die Lokalmatadore Ehrensache. Die junge und aufstrebende Harcoreband Backstabbed aus Offenburg elektrisierte das Publikum mit einer energiegeladenen Live-Show. Dann war alles bereit für das große Finale: Die Band Mittel Alta gab in Neuwied ihr Bühnendebüt – und das hatte es in sich. Die ganze Halle erbebte, spätestens jetzt gab es für die Crowd kein Halten mehr. Walls of Death, Circle Pits, Moshpits und Ritterehrungen brachten die Wände des Big House zum Wackeln.

Das Shout loud und das Big House-Team freuten sich über einen unvergesslichen Konzertabend und dankten allen Besuchern, Bands und helfenden Händen fürs Dabei sein. Mit großer Vorfreude fiebern die Beteiligten dem 11. April des kommenden Jahres entgegen, denn dann kehrt das Shout loud mit Ausgabe 21 auf die Bühne des Big House zurück. Dabei bleibt die Reihe ihren Grundsätzen treu und verspricht erneut ein abwechslungsreiches Programm zu den gewohnt fairen Eintrittspreisen. Weitere Infos folgen zeitnah online unter shout-loud.de und auf den Social-Media-Kanälen der Konzertreihe.

Bildunterschrift:

Bei ihrem Bühnendebüt versetzten die Jungs von „Mittel Alta“ die Shout loud-Crowd in Extase.

Foto: Melina Schiele