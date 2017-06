Führung „Johanniskraut und Blutweiderich“

14.06.2017, 10 Uhr, Garten Herlet (Nagelsgasse)

Veranstalter: GenerationenSchulGärten Koblenz e.V.

Mitten in der Koblenzer Altstadt liegt, rundum begrenzt von einer uralten hohen Schiefermauer, ein ca. 850 m² großes Gartengrundstück, das nach seiner letzten Besitzerin Agnes Herlet als „Garten Herlet“ bekannt ist.

Jetzt kommen auch die lichthungrigsten Pflanzen voll auf ihre Kosten. Licht erhellt auch unser Gemüt, und so nimmt es nicht Wunder, wenn die mittsommerliche Blütenpracht des Johanniskrauts seit Jahrhunderten als stimmungsaufhellendes, sonnengleiches Heilmittel gilt. Feiern Sie mit der Natur die längsten Tage des Jahres!

Eintritt frei!

„Koblenzer Gartenkultur“ ist der Titel der Marke und Veranstaltungsreihe, die aus der Bundesgartenschau 2011 in Koblenz entstanden ist. Zwischen der Saisoneröffnung und der Abschlussveranstaltung präsentiert die Stadt Koblenz in Kooperation mit zahlreichen Vereinen und Kulturinstitutionen einen bunten Strauß an Kultur und Aktionen in den attraktiven Gärten und Parks mit Lesungen, Musik, Sportaktionen und vieles mehr.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 07.06.2017