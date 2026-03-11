eBook-Sprechstunde in der Stadtbücherei

Lahnstein. Gewusst wie: Hilfe rund um eBook und Co gibt es am Donnerstag, 26. März ab 17:30 Uhr wieder in der Stadtbücherei Lahnstein am Kaiserplatz 1.

Ganz gleich, ob es um technische Hürden oder die Nutzung der Onleihe geht, die ein umfangreiches Sortiment an digitalen Büchern bereithält, hier erhalten Interessierte praktische Tipps.

Teilnehmer werden gebeten, einen vorhandenen eigenen eReader für die Beratung mitzubringen. Alternativ bietet die Bücherei zum Kennenlernen auch Leihgeräte der Marke Tolino Vision an. Da die Plätze begrenzt sind, ist vorab eine Anmeldung telefonisch unter 02621 914292 oder per E-Mail an buecherei@lahnstein.de notwendig.

Weitere Termine sind Freitag, 17. April, 16:00 Uhr; Montag, 11. Mai, 17:00 Uhr und Freitag, 19. Juni, 16:00 Uhr.

Der Katalog der Bücherei hält ein umfangreiches Sortiment an eBooks vor, die ganz bequem über die Onleihe ausgeliehen werden können. So haben Leserinnen und Leser rund um die Uhr Zugriff auf eine Vielzahl von digitalen Büchern – ganz einfach von zu Hause aus.

Bildunterzeilen:

Die eBook-Sprechstunde erleichtert den Einstieg in die Welt der eBooks. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)