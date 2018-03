Frühlingsfest am Fahrradparcours Neuendorf

Auf geht’s in die neue Saison – Fahrradparcours in Neuendorf startet mit Frühjahrsfest

Stephanie Baust (Präventive Jugendarbeit Neuendorf, Stadt Koblenz) und Esther Fitzek (Aufsuchende Sozialarbeit, Caritasverband Koblenz) laden Jung und Alt herzlich zum Saisonauftakt ein. Los geht es am Samstag, 17.03.2018 um 10:00 Uhr am Fahrradparcours am Schillweg. Um den Parcours wieder frühjahrsfit zu machen beteiligen sich die Festgäste zuerst am Dreck-Weg-Tag der Stadt. Nach einer kleinen Stärkung mit Bötchen und Kuchen werden dann kleinere Umbauarbeiten durchgeführt. Anschließend können mit den Rädern noch ein paar Runden über den Parcours gedreht werden. Gegen 13.00 Uhr endet das Fest.

Für die Osterferien ist ein Ausflug in einem Fahrradpark geplant. Da hierfür einige Vorkenntnisse notwendig sind, ist ein kleines Probefahren geplant.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 09.03.2018