Bendorf. An der Bodelschwingh-Grundschule in Mülhofen gibt es eine bunte Neuheit auf dem Schulhof zu bewundern: eine sogenannte Freundschaftsbank. Sie wurde in einem gemeinsamen Projekt von Kindern der Nachmittagsbetreuung und den Freiwilligen im Sozialen Jahr (FSJ) Nicole Grams und Lena Böckling gestaltet – mit viel Farbe, Herz und einer großen Portion Gemeinschaftsgeist.

Die Sitzfläche und Rückenlehne der Bank wurden liebevoll von den Schülerinnen und Schülern selbst bemalt. Neben dem Schriftzug „Freundschaftsbank“ zieren bunte Herzen, Kleeblätter und Sonnensymbole das Holz – kleine Zeichen der Hoffnung, Freundschaft und Lebensfreude.

Bürgermeister Mohr, der die Idee an die städtischen Grundschulen weitergegeben hatte, zeigte sich bei der Enthüllung begeistert über das tolle Ergebnis. Die Bank wurde über die Servicebetriebe der Stadtwerke organisiert. „Die Kinder haben hier nicht nur kreativ gearbeitet, sondern ein starkes Symbol für Zusammenhalt geschaffen.“

Das Konzept der Freundschaftsbank – international als Buddy Bench bekannt – stammt ursprünglich aus den USA und hat längst seinen Weg in Schulen weltweit gefunden. Die Idee ist simpel, aber wirkungsvoll: Die Bank bietet einen Ort, an den sich Kinder setzen können, wenn sie Anschluss suchen, jemanden zum Spielen brauchen oder einfach eine kleine Pause vom Alltag wünschen.

Sie ist da für alle, die neu an der Schule sind, niemanden zum Spielen haben, neue Freunde suchen, etwas Neues ausprobieren wollen oder einfach mal einen Moment für sich brauchen.

Obwohl der endgültige Standort der Freundschaftsbank auf dem Schulgelände erst im neuen Schuljahr festgelegt wird, wurde sie schon jetzt rege genutzt – ein klares Zeichen dafür, dass die Idee bei den Kindern gut ankommt und ihren Platz in der Schulgemeinschaft findet.

Mit dieser Aktion setzt die Bodelschwingh-Grundschule ein wichtiges Zeichen für Inklusion, Achtsamkeit und soziale Verantwortung.

Foto zur lizenzfreien Nutzung:

Bürgermeister Mohr mit den stolzen Gestalterinnen und Gestaltern der neuen Freundschaftsbank an der Bodelschwingh-Grundschule.