Fulminantes Konzert am 07. Februar 2026 in der Stadthalle

Lahnstein. Am Samstag, 07. Februar 2026 kommt mit Fred Kellner der Funksoulbrother No. 1 nach Lahnstein. Beginn ist um 20:00 Uhr, der Einlass startet um 19:00 Uhr.

Deutschlands umjubelter Kultact Fred Kellner präsentiert in seiner fulminanten Bühnenshow die besten Funk- und Soulhits ever. Und er kommt mit den Horny Horny Horns und den Wonderwomen der Soulmusik wieder mit einer absoluten Topbesetzung! Der unumstrittene Hero des Funk und Soul verspricht ein Fest für Ohren, Augen und Beine und ein ekstatisches Konzertereignis der Extraklasse!

„Don’t miss it – it’s gonna be very funky!“, lautet das Motto des Abends, der zweifellos eines der Konzert-Highlights des kommenden Jahres sein wird.

Tickets für das Konzert sind ab sofort erhältlich unter www.lahnstein.de/vastadthalle.

Fred Kellner (Foto: Fabian Stuertz)