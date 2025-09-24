Zum zweiten Halbjahr 2025 gibt es wieder ein Angebot nur für Frauen im JuBüZ-Karthause.

Hannah Meyer und Anita Meyer von „Perspektive bilden“, möchten in Kooperation mit dem JuBüZ Karthause einen Raum schaffen, in dem Frauen sich wohlfühlen und miteinander ins Gespräch kommen können.

„Ob du neu in der Stadt bist, nach Gleichgesinnten suchst oder einfach nur einen schönen Morgen mit anderen Frauen verbringen möchtest – wir heißen dich herzlich willkommen!“ So die Initiatorinnen.

Am Samstag, 27. September von 10 bis 12 Uhr haben Frauen aller Altersgruppen und Kulturen die Möglichkeit, im Saal des Jugend- und Bürgerzentrums Karthause, zusammenzukommen, sich kennenzulernen und ihre Lebensgeschichten zu teilen. Kinder sind in diesem Rahmen herzlich willkommen und sollen die Frauen nicht hindern teilzunehmen.

Für einen Kostenbeitrag von 5 Euro pro Teilnehmerin (Kinder frei) erwartet die Teilnehmerinnen ein kleines, leckeres Frühstück, das zum Verweilen und Genießen einlädt. Zur besseren Planung wird um eine kurze Anmeldung: JuBüZ Tel.: 0261/9140 060 000 oder jubuez@stadt.koblenz.de , Anmeldeschluss ist der 26. September.

Wann: 27. September 2025, 10-12 Uhr

Anmeldeschluss: 26. September 2025

Wo: Jugend- und Bürgerzentrum, Potsdamer Str. 4, Koblenz-Karthause

Kostenbeitrag pro erwachsener Teilnehmerin: 5 Euro