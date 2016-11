Frau bei Unfall in Metternich verletzt – Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots) – Wer kann Angaben zu einem Verkehrsunfall machen, der sich am heutigen Morgen (16. November 2016) um kurz nach 9 Uhr in der Trierer Straße ereignete? Mit dieser Frage wendet sich die Polizei an die Bevölkerung.

Ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrer eines weißen Ford Mustang mit Koblenzer Kennzeichen in Richtung Oberdorf unterwegs. Da kurz vor der dem Haus Nummer 285 ein Transporter mit Anhänger halb auf der Straße stand, musste der Autofahrer zunächst anhalten, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Anschließend fuhr der Mann wieder an, lenkte seinen Mustang nach links und erfasste hierbei eine 36-jährige Frau. Diese stürzte und musste durch die alarmierten Rettungskräfte in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert werden. Während des Lenkmanövers touchierte der Autofahrer weiterhin den auf der Gegenfahrbahn geparkten Hyundai der angefahrenen Frau. Beide Pkw wurden beschädigt.

Die Polizeiinspektion Koblenz 2 bittet Zeugen, die den Unfall beobachteten, sich unter der Telefonnummer 0261/103-2911 oder per Mail an pikoblenz2@polizei.rlp.de zu melden.

veröffentlicht am: 16.11.2016