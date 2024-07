Très bon: Feinschmeckern finden Ende Juli auf dem Parkplatz in der Luisenstraße wieder ein großes Angebot

Savoir vivre – die Kunst, das Leben zu genießen. Die Franzosen sind darin die unbestrittenen Meister. Feinschmecker zieht unser Nachbarland daher magisch an. Am vierten Juli-Wochenende kommt nun Frankreich wieder nach Neuwied.

Frischer Flammkuchen, zarter Nougat oder doch lieber herzhafter Käse und Salami in allen möglichen Geschmacksrichtungen? Ob sehen, riechen oder schmecken: „Erlesene Leckereien warten wieder an jeder Ecke des Platzes darauf, mit allen Sinnen entdeckt zu werden“, kündigt Veranstaltungsexpertin Fabienne Mies vom Stadtmarketing an. Auf dem Parkplatz in der Luisenstraße erleben Besucherinnen und Besucher am Samstag, 27. Juli, von 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 28. Juli, von 11 bis 18 Uhr französisches Lebensgefühl pur. Dafür sorgen Dutzende von Händlern, die ein buntes Markttreiben garantieren und nicht nur kulinarische Köstlichkeiten, sondern auch außergewöhnliches Kunsthandwerk, feinen Schmuck und duftende Seifen im Angebot haben.

Zudem bietet der Markt eine andere Facette französischen Alltags – und die ist sportlicher Natur. Eine Boulebahn lockt wieder Experten wie Novizen zum fröhlichen Spiel mit den harten Kugeln. Da sind Augenmaß und ein sicheres Händchen gefragt. Versierte Boule-Spielerinnen und -Spieler von örtlichen Vereinen geben zudem hilfreiche Ratschläge. Drehorgelspieler Sylvain Pesenti lässt am Samstag und Sonntag französische Melodien erklingen.

Der 28. Juli ist darüber hinaus wieder verkaufsoffener Sonntag. Daher öffnen auch Händlerinnen und Händler in der Innenstadt und im Gewerbegebiet an diesem Tag ihre Türen für Kauflustige.

Der Markt selbst findet zum zweiten Mal auf dem Parkplatz in der Luisenstraße (ehemals: Aldi) statt – auch weil vor allem die Aussteller diese Lösung im vergangenen Jahr sehr positiv bewertet haben. Zwar war zwischenzeitlich damit geliebäugelt worden, den Französischen Markt schon auf dem neu gestalteten Marktplatz durchführen zu können, aufgrund der langen Vorlaufzeiten bei der Organisation solcher Märkte – die Verträge mit den Standbetreibern werden immer rund ein halbes Jahr vorher geschlossen – war dies für 2024 noch zu unsicher. Wie Stadtmarketing-Chefin Julia Kloos-Wieland ausführt, wäre aber auch das Ambiente in diesem Jahr aufgrund der Kirchstraßen-Baustelle am Marktplatz nicht ideal gewesen. „Warten wir lieber noch ein wenig und machen es dann richtig“, sagt sie.

Zusatz:

Stadtführung in französischer Sprache

Passend zum Französischen Markt bietet die Stadt Neuwied am Samstag, 27. Juli, um 15 Uhr wieder eine 90-minütige Stadtführung in französischer Sprache an. Die Teilnahme kostet 6 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren sind für 4 Euro dabei. Für Kinder unter 6 Jahren sind die Angebote der Tourist-Information kostenlos. Bei Teilnahmewunsch ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor dem Führungstermin erforderlich. Dies ist telefonisch unter 02631 802 5555 oder während der Öffnungszeiten der TI vor Ort in der Marktstraße 59 möglich.

Bildunterschrift: Vive la France: Am Samstag, 27. Juli, von 10 bis 18 Uhr, und Sonntag, 28. Juli, von 11 bis 18 Uhr, fühlt man sich in der Deichstadt wie „Gott in Frankreich“.