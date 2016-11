Französische Schüler in Koblenz zu Gast

Eine Gruppe französischer Gymnasiasten ist derzeit in Koblenz zu Gast. Die Schülergruppe besucht das Lycée Alain Colas in der Koblenzer Partnerstadt Nevers und ist auf Einladung des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums in Koblenz. Die seit 1990 bestehende Partnerschaft zwischen den beiden Schulen ist sehr aktiv. Kulturdezernentin Dr. Margit Theis-Scholz empfing die Schüler mit den begleitenden Lehrerinnen und Lehrern im Rathaus und erzählte von den Sehenswürdigkeiten der Stadt und der Region. Ferner verwies sie auf zahlreiche Veranstaltungen, die es während des einwöchigen Aufenthalts der Schüler in Koblenz stattfänden.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 08.11.2016