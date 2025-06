Bürgermeister Peter Jung beantwortet Fragen von Kindern und Jugendlichen

Wie sich die Stadt Neuwied weiterentwickelt – welche Investitionen getätigt und welche Projekte angestoßen werden – das alles wird von der Politik und der Stadtverwaltung entschieden. Doch auch Kinder haben oft ganz genaue Vorstellungen davon, was in der Stadt oder ihrem Stadtteil noch fehlt oder verbessert werden könnte, um Neuwied noch kinderfreundlicher zu gestalten. Genau das – nämlich, dass Neuwied noch kinderfreundlicher wird – liegt auch im Interesse von Bürgermeister Peter Jung. Deshalb besucht er im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Frag doch mal den Bürgermeister“ einmal im Quartal Spielplätze, Kitas, Schulen oder Vereine, um hier mit jungen Menschen in den Dialog zu treten. Am Samstag, 28. Juni, kommt Bürgermeister Jung auf den Spielplatz Hochstraße in Oberbieber und stellt sich ab 15 Uhr allen Fragen der Kinder und Jugendlichen.

„Ich möchte wissen, was Kinder und Jugendliche in Neuwied bewegt, was ihnen wichtig ist und wo sie Verbesserungsbedarf sehen“, erklärt Jung seine Motivation. Deshalb geht er dahin, wo junge Menschen anzutreffen sind. Egal, ob es um den Lieblingsspielplatz, die Schule, Freizeitangebote oder ganz persönliche Themen geht – Bürgermeister Jung nimmt sich Zeit, hört zu und versucht gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen zufriedenstellende Lösungen zu finden. Das niederschwellige Beteiligungsformat ist Teil des Aktionsplans der Kinderfreundlichen Kommune Neuwied und beabsichtigt, die Wünsche und Bedürfnisse junger Menschen noch stärker in politische Entscheidungsprozesse einfließen zu lassen. Das hat sich in der Vergangenheit bereits bewährt und wird deshalb mit dem kommenden Termin am 28. Juni in Oberbieber fortgesetzt. Alle Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil und der Umgebung sind herzlich eingeladen, sich aktiv zu beteiligen. Dafür müssen sie sich nicht vorher anmelden – sie können einfach vorbeikommen, mitreden und so die Zukunft von Neuwied mitgestalten.