Es gibt noch Tickets!

Lahnstein. Am Samstag, 27. September 2025, findet ab 19.00 Uhr das 45. Lahnsteiner Bluesfestival in der Stadthalle Lahnstein statt – in diesem Jahr unter dem Motto „Forever Young“.

Seit 1982 zählt das Festival zu den ältesten und laut FAZ auch zu den bedeutendsten in Deutschland. Jahr für Jahr lockt es regionale Talente, internationale Größen und ein Publikum, das den Facettenreichtum des Blues schätzt: von traditionellem Delta-Blues bis zu modernen Spielarten des Blues-Rock.

Eröffnet wird der Abend von der Formation Kah um die Diezer Singer-Songwriterin Hanne Kah. Ihr Mix aus Americana, Folk und Pop schafft einen modernen Sound, der gefühlvoll und kraftvoll zugleich das Publikum auf einen intensiven Abend einstimmt.

Als Headliner reist der Grammy-nominierte US-Amerikaner Eric Bibb an. Mit mehr als 40 Alben und fünfeinhalb Jahrzehnten Bühnenerfahrung gehört er zu den renommiertesten Vertretern des Akustikblues. Seine Musik vereint Blues mit Folk, Gospel und Soul – und sorgt weltweit für ausverkaufte Häuser.

Auch Eb Davis, seit Jahren in Berlin beheimatet, wird die Stadthalle zum Klingen bringen. Der charismatische Sänger und Mundharmonikaspieler ist seit über 40 Jahren eine Institution des Blues und Soul. 2008 wurde er zum „Blues-Ambassador“ seines Heimatstaates Arkansas ernannt und als bester R&B-Sänger Deutschlands ausgezeichnet.

Ein besonderes Erlebnis versprechen auch die Lahnsteiner Blues Allstars, eine für das Festival exklusiv formierte Band aus herausragenden Musikerinnen und Musikern. Unter der Leitung von Gitarrist Daniel Stelter entsteht so ein Klangkörper, der Blues in seiner ganzen Bandbreite präsentiert

Den renommierten, seit 1997 vergebenen Lahnsteiner Blues-Preis Blues-Louis erhält in diesem Jahr Frank Diez, Gitarren-Legende und langjähriges Mitglied der Peter-Maffay-Band. Diez arbeitete mit Größen wie Jimi Hendrix, Chuck Berry und Little Richard zusammen und gilt als einer der bedeutendsten europäischen Blues-Gitarristen.

Auch das 45. Lahnsteiner Bluesfestival wird präsentiert und moderiert vom Blues-Poeten Arnim Töpel.

Tickets gibt es online über Ticket Regional unter www.lahnstein.de/vastadthalle und an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional. Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungsabend um 18.00 Uhr.

Bildunterzeilen:

Bild 1: Eric Bibb (Foto: Jan Malmstrom)