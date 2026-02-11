Konzert in der Stadthalle

Lahnstein. Am Freitag, 13. März 2026 wird die Stadthalle Lahnstein um 20:00 Uhr zur Bühne für eine der eindrucksvollsten Queen-Tribute-Shows Europas. Mit „Forever Queen – performed by Queen Alive“ kehrt die explosive Kraft der legendären Rockband Queen in einer aufwendig inszenierten Live-Show zurück.

Queen revolutionierte in den 1970er und 1980er Jahren die Rockmusik mit pompösen Shows, musikalischer Vielfalt und charismatischer Bühnenpräsenz. Genau dieses Erbe führt „Queen Alive“ heute mit Präzision und Leidenschaft fort. Die von Reset Production produzierte Erfolgsshow vermittelt die elektrisierende Atmosphäre einer der innovativsten und kreativsten Bands der Musikgeschichte mit atemberaubend originalgetreuen Live-Performances: von weltbekannten Hymnen wie „We Will Rock You“ und „We Are the Champions“, über gefühlvolle Balladen wie „Who Wants To Live Forever“ und „Love of My Life“, bis hin zu Klassikern wie „Radio Ga Ga“ und der operettenhaften „Bohemian Rhapsody“.

Eines der vielen Gänsehaut-Highlights der Show ist das ergreifende Duett „Barcelona“ mit Sopranistin und dem charismatischen Lead-Sänger Francesco Corigliano. Mit außergewöhnlicher stimmlicher Kraft und Ausdruck verneigen sich die beiden Künstler vor den legendären Originalen Montserrat Caballé und Freddie Mercury.

Eine ausgefeilte Inszenierung, erstklassiger Sound, innovatives Lichtdesign sowie mitreißende Big-Screen-Animationen, die Einblicke in das Leben von Freddie Mercury geben, machen „Forever Queen“ zu einer beeindruckenden Zeitreise durch die Geschichte einer der größten Rockbands aller Zeiten.

Mehr Informationen zu dieser und weiteren Veranstaltungen finden sich unter www.lahnstein.de/vastadthalle.

Bildunterzeilen

Francesco Corigliano rockt mit Forever Queen die Stadthalle Lahnstein. (Foto: Reset Production)