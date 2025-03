Der Förderverein Klimaschutz in Koblenz e.V. hat sich aus dem Verein Klimaschutz in Koblenz e.V. entwickelt und startet in 2025 mit seinen Aktivitäten.

Der Förderverein hat sich insbesondere zum Ziel gesetzt, gemeinnützige Vereine bzw. Initiativen, Schulen, Kitas und gemeinnützige Unternehmen bei deren Engagement für mehr Klimaschutz in Koblenz zu unterstützen.

Mit dem Klimaschutzpreis würdigt der Förderverein Projekte in Koblenz, die einen Beitrag dazu leisten, dass Koblenz klimaneutral wird. Wichtig ist, dass es sich bei dem eingereichten Projekt nicht nur um eine Idee, sondern um ein laufendes oder erfolgreich abgeschlossenes Projekt handelt. Alle Themen des Klimaschutzes zur Emissionsminderung (Energie, Mobilität, Konsum, Ernährung, Landwirtschaft) bzw. zur Schaffung von CO2-Senken (z.B. Baumpflanzungen) können eingereicht werden. Es können sowohl technische Projekte eingereicht werden, als auch Projekte aus den Bereichen Bildung, Kultur oder Kommunikation. Im Rahmen einer öffentlichen Verleihung werden die Projekte der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt und erhalten eine Urkunde. Die besten drei Projekte erhalten darüber hinaus ein Preisgeld.

Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 30. April 2025, die Verleihung findet am 26. August 2025 um 17 Uhr im historischen Rathaussaal der Stadt Koblenz statt.

Darüber hinaus unterstützt der Förderverein aussichtsreiche Projektideen sowohl finanziell als auch bei der Akquise weiterer Projektmittel. Im Rahmen der Verleihung des Klimaschutzpreises bietet der Verein darüber hinaus eine Plattform, bei der neue Projektideen präsentiert werden können und so um Unterstützer für eine erfolgreiche Umsetzung geworben werden kann.