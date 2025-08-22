Der Förderverein Klimaschutz in Koblenz e.V. vergibt erstmalig einen Klimaschutzpreis um das ehrenamtliche Klimaschutzengagement von Vereinen, Initiativen, Schulen, Kitas und gemeinnützigen Unternehmen auszuzeichnen.

Die Würdigung der eingereichten Projekte und die Auszeichnung der Preisträger findet im Rahmen einer kleinen Feier am 26. August im Historischen Rathaussaal der Stadt Koblenz statt. Der offizielle Teil mit Grußwort von Oberbürgermeister David Langner, Urkunden und Preisverleihung, sowie Vorstellung der prämierten Projekte, startet um 17.30 Uhr. Interessierte, die sich über die Arbeit der ehrenamtlich Aktiven informieren und sich mit diesen über deren Projekte austauschen möchten, sind herzlich willkommen.

Der Förderverein Klimaschutz in Koblenz e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, die Klimaschutzprojekte von Vereinen, Verbänden, Initiativen, Schulen, Kitas und gemeinnützigen Unternehmen finanziell und bei der Projektmittelakquise zu unterstützen. Darüber hinaus lobt der Verein den Klimaschutzpreis aus.

Die Mitglieder des Vereins sind engagierte Koblenzer Unternehmen, die Stadt Koblenz und deren Eigengesellschaften, sowie Privatpersonen, die den Klimaschutz in Koblenz mit ihrem Mitgliedsbeitrag und ihrer Expertise unterstützen. Sie alle wollen dazu beitragen, dass die Stadt ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten kann.

Ein Beirat aus Mitgliedern der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Bürger- und Interessenvertretungen berät den Vorstand bei der Wahl der Preisträger des Klimaschutzpreises und bei der Auswahl von Projekten, die finanziell unterstützt werden sollen.