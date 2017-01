Flohmarkttermine 2017 für Stadt Koblenz festgelegt

Die Termine für die städtischen Flohmärkte in 2017 wurden festgelegt. Auch in diesem Jahr wird es zu den traditionell zwei Flohmärkten im Frühjahr und Herbst noch einen dritten Flohmarkt im Sommer geben. Stattfinden werden die Flohmärkte am Samstag, 06. Mai, am Samstag, 01. Juli und am Samstag, 30. September, jeweils in der Zeit von 08:00 bis 17:00 Uhr. Veranstaltungsort der vom Ordnungsamt organisierten Flohmärkte, wird wieder das Konrad-Adenauer-Ufer (Rheinanlagen) sein. Nähere Informationen zur Anmeldung von Verkaufsständen, Standgebühren, etc., folgen rechtzeitig vor dem jeweiligen Flohmarkttermin.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 20.01.2017