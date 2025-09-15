Eine Fledermaus-Exkursion veranstaltet die Waldökostation des Umweltamtes am Freitag, 19. September am Remstecken. Los geht es um 18.30 Uhr in der Waldökostation. Dort wird zunächst in einem kindgerechten Bildvortrag über das Leben der Fledermäuse informiert. Im Anschluss werden in einem Spaziergang die Jagdreviere dieser interessanten Säugetiere erkundet. Mit der Taschenlampe und Ultraschall-Detektoren, lassen sich bei guter Witterung verschiedene Fledermausarten am Ententeich bei ihrer nächtlichen Insektenjagd aufspüren und beobachten.

Für die kostenlose Veranstaltung (gerne Spende für den Förderverein), die auch für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist, ist eine Voranmeldung notwendig: telefonisch unter (0261) 129 1502 oder per Mail: Oliver.Euskirchen@Stadt.Koblenz.de