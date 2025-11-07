Plätze sichern für Selbstbehauptungstraining am 15. November

Stark und besonnen zur reagieren, fällt Kindern nicht immer leicht – vor allem in Stresssituationen. Dazu zählt zum Beispiel auch der Wechsel von der Grundschule in eine weiterführende Schule, der mit einigen Änderungen einhergeht. Damit Kinder solche Situationen mit mehr Sicherheit meistern können, bietet das städtische Kinder- und Jugendbüro am Samstag, 15. November, das Selbstbehauptungstraining „Fit für die Schule“ an. Der Kurs richtet sich speziell an Schülerinnen und Schüler der 4. bis 6. Klasse. In einem geschützten Raum lernen sie durch praxisnahe Übungen, wie sie Konflikte besser lösen und sich selbst behaupten. Das Ziel: Kinder für ihre eigenen Grenzen und ihren Körper sensibilisieren und ihnen Tipps an die Hand geben, damit sie in schwierigen Situationen selbstbewusst und bedacht reagieren können.

Von 10 bis 15 Uhr lädt der Kinder- und Jugendschutz interessierte Kinder in die Turnhalle der Margaretenschule in Heimbach-Weis, Schulstr. 10, ein – die Teilnahme kostet 20 Euro. Teilnehmende sollten bequeme Kleidung, Turnschuhe sowie eigene Getränke und Verpflegung mitbringen. Anmeldungen sind möglich beim Kinder- und Jugendbüro per E-Mail an kijub@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 170.