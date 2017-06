Fit für den Job mit der vhs!

Info-Abend: Staatlich geprüfte/-r Hauswirtschafter/-in – berufsbegleitender Vorbereitungslehrgang

An diesem Informationsabend werden Ablauf und Organisation des Vorbereitungslehrgangs auf die Abschlussprüfung „zum/zur staatlich geprüften Hauswirtschafter/-in“ vorgestellt. Außerdem werden den Interessenten die Voraussetzungen erläutert, der Stoffverteilungsplan kurz erklärt und eventuelle Fördermöglichkeiten aufgezeigt.

Unser nächster Lehrgang startet voraussichtlich am Montag, 28.08.2017.

Termin: Mi, 21.06.2017, 18:00-19:00 Uhr

Ort: Julius-Wegeler-Schule, Beatusstraße 143-147, 56073 Koblenz, Raum C3 09 (3. OG)

Zum Info-Abend ist keine Anmeldung notwendig.

Weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation nach M. Rosenberg in Beruf und Familie

Im Büro hagelt es Vorwürfe, die Kinder motzen und der Partner schmollt – manch einem platzt jetzt der Kragen – und dabei wünschen die meisten Menschen sich nichts sehnlicher als guten Kontakt und erfreuliche Beziehungen in Familie und Beruf.

Wie man aus alten Gesprächsmustern aussteigen kann und hinter Vorwürfen und Angriffen die eigentlichen Gefühle und Bedürfnisse heraushören können, das wird den Teilnehmenden dieses Training nahe bringen. Sie erlernen die 4 Schritte der „Gewaltfreien Kommunikation“ nach M. Rosenberg, die es ihnen ermöglichen, auch mit schwierigen Gesprächspartnern eine Beziehung auf der Basis von Wertschätzung aufrecht zu erhalten.

Im Training wechseln sich Wissensvermittlung, Gespräche und Übungen ab, so dass die Teilnehmenden für die Praxis lernen.

Termin: Fr., 23.06.2017, 18:00-21:00 Uhr und Sa., 24.06.2017, 10:00-17:00 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Gelungene Kommunikation im Job

In diesem Seminar lernen die Teilnehmenden Instrumente für eine wirkungsvolle, effiziente und respektvolle Kommunikation im Berufsalltag kennen. Oft führen schon Kleinigkeiten zu Missverständnissen und Konflikten. Unbewusste Verhaltensmuster beeinflussen, wie wir die Aussagen anderer wahrnehmen und interpretieren. In diesem Seminar können die Teilnehmenden erfahren, wie Kommunikation funktioniert und wie sie diese Erkenntnisse positiv für sich umsetzen können.

– Selbstbild – Fremdbild: Was habe ich gesagt, was wurde verstanden?

– Wahrnehmung und Interpretation

– Verständlich formulieren

– Respektvoll kommunizieren

– Richtig zuhören

– Rollenspezifische Sprache.

Termin: Sa., 29.04.2017, 10:00-16:00 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 15.06.2017