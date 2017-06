Fischgeschichte in der StadtBibliothek

Das Bibliotheksteam und Ada Fürstenau heißen am Donnerstag, 29. Juni 2017, alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Auf dem Programm steht eine spannende Bilderbuchgeschichte rund um Quentin Qualle. Die bissige Muräne Hans hat schlimme Migräne. Die anderen Fische freuen sich, schließlich kann Hans so niemanden von ihnen verschlingen! Quentin aber hat Mitleid, und er macht sich auf die Suche nach einem Heilmittel.

Ob Hans geholfen werden kann und wie die Geschichte weitergeht, erfährt man ab 16.00 Uhr. Anschließend werden bunte Bilder gemalt.

Die Dauer der Veranstaltung beträgt rund eine Stunde. Treffpunkt ist das 2. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 23.06.2017