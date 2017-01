Finanzbuchführung (3) DATEV – Praxisorientierte Einführung

In diesem Kurs der vhs-Koblenz erhalten die Kursteilnehmenden Einblick in die Buchführungstechnik und Auswertungsmöglichkeiten mit DATEV. Buchführungskenntnisse und EDV-Grundkenntnisse sind für diesen Kurs erforderlich.

Themen:

– Vorbereitende Buchhaltungsarbeiten

– Kontierung der Geschäftsvorfälle unter Anwendung der aktuellen steuerlichen Behandlung

– Erfassung der Geschäftsvorfälle

– Auswertungen, Listen, Abschlussarbeiten.

Der Kurs ist als Modul für die Xpert-Business-Qualifizierung zur Geprüften Fachkraft (XB) Finanzbuchführung, Finanzbuchhalter/in (XB) sowie Finanz- und Lohnbuchhalter/in (XB) anerkannt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an dem Kurs zur Prüfungsvorbereitung.

Beginn: Di., 24.01.2017, dienstags und donnerstags, jeweils 18:00-21:00 Uhr, 4-mal 4 Ustd.

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 13.01.2017