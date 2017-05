Finanzbuchführung (3) DATEV – Praxisorientierte Einführung

In diesem Kurs der vhs-Koblenz erhalten die Kursteilnehmenden Einblick in die Buchführungstechnik und Auswertungsmöglichkeiten mit DATEV. Buchführungskenntnisse und EDV-Grundkenntnisse sind für diesen Kurs erforderlich.

Themen:

– Vorbereitende Buchhaltungsarbeiten

– Kontierung der Geschäftsvorfälle unter Anwendung der aktuellen steuerlichen Behandlung

– Erfassung der Geschäftsvorfälle

– Auswertungen, Listen, Abschlussarbeiten.

Im Anschluss bieten wir den Kurs „Finanzbuchführung (3) DATEV – Prüfungsvorbereitung“ an.

Beginn: Do, 01.06.2017, 18:00-21:00 Uhr, 4 Abende (donnerstags, dienstags)

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 19.05.2017