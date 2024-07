Am 12. Juli 2024 um 19 Uhr lädt die GDKE Rheinland-Pfalz herzlich zu einem Filmabend im Biergarten auf dem Oberen Schlosshof der Festung Ehrenbreitstein ein. Der Eintritt ist frei, und es gibt eine freie Platzwahl (nach Verfügbarkeit). Gezeigt wird der Film “Das Wunder von Bern”.

In diesem bewegenden Sportfilm von Regisseur Sönke Wortmann wird die Geschichte des unerwarteten Siegs Deutschlands bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in Bern erzählt – dem sogenannten “Wunder von Bern”. Gleichzeitig beschreibt der Film die Schwierigkeiten eines heimgekehrten Kriegsgefangenen, der sich in seinem alten Leben nicht mehr zurechtfindet, aber parallel zum deutschen Erfolg wieder seiner Familie nähert.

Veranstaltungsdetails:

Datum: 12. Juli 2024

12. Juli 2024 Uhrzeit: 19:00 Uhr

19:00 Uhr Ort: Biergarten auf dem Oberen Schlosshof, Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein

Biergarten auf dem Oberen Schlosshof, Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein Eintritt: Frei (freie Platzwahl nach Verfügbarkeit)

Eine Veranstaltung im Rahmen der interaktiven Ausstellung „Fußballfieber – Fußballgeschichte(n) aus Rheinland-Pfalz. Die Schau ist bis zum 3. November 2024 täglich zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet und im regulären Festungseintritt enthalten.