Fiat Punto in der Trierer Straße in Koblenz aufgebrochen

Koblenz (ots) – Zwei Taschen, die auf dem Beifahrersitz des in der Trierer Straße 114 geparkten Pkw abgelegt waren, lockten am Donnerstag, 10.11.2016 Langfinger an. Zwischen 19.15 Uhr und 22.40 Uhr wurde an dem Fahrzeug eine Scheibe der Beifahrersitze eingeschlagen. In einer der beiden Taschen befanden sich Lebensmittel, in der Handtasche eine Geldbörse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag und mehreren Ausweisen und Scheckkarten. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, Telefon: 0261-1031. Ein hundertprozentiger Schutz vor Autoknackern ist nicht möglich. Aber man kann diesen den Diebstahl etwas schwerer machen.

Stellen Sie Ihr Fahrzeug immer an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

Lassen Sie keinerlei Gegenstände offen im Fahrgastraum liegen, die Diebe anlocken können. Wenn ein „Mitnehmen“ nicht möglich ist, verstauen Sie diese lieber im Kofferraum.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Sogenannte Funkblocker können das Funksignal stören, sodass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

veröffentlicht am: 11.11.2016